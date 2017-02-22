İKİNCİ YARININ LİDERİ KAYSERİSPOR
Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu.
Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu. Son 4 haftalık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının en iyi takımı oldu. Bu periyodun en kötüsü ise Bursaspor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyodu 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 16. sırada tamamlayan Kayserispor, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından adeta şaha kalktı. İkinci yarıya Akhisar Belediyespor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor maçlarından ise galibiyetle ayrılmayı başardı.
FENERBAHÇE, 7'NCİ, GALATASARAY 8'İNCİ SIRADA
Son 4 maçta 10 puan toplayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ikinci yarıda Antalyaspor ile birlikte en çok puan toplayan ekip olmayı da başardı. İki ekibi 4 maçtan 9 puan çıkaran Beşiktaş izledi. Bu periyotta Fenerbahçe 5 puanla 7'nci, Galatasaray da 4 puanla 8'inci sırada yer aldı.
kaynak:sabah
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