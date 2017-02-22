İran'dan Türkiye'ye Küstah Tehdit!
'350 Milyon Dolar Yatırımı Yılın İlk Çeyreğinde Gelecek'
Villada Dehşet! Damadına Ve Kızına Kurşun Yağdırdı
4 Milyon Liralık Kaçakçılık Operasyonu
Beşiktaş'ı Yenmemiz Gerekiyor
Kamu İşçilerine Müjde!
İstanbul'da Fetö Operasyonu
Çocuklarda Ağız Ve Diş Bakımı Bakın Nasıl Olmalı!
Chp Liderinden, Başbakan'ın Bozkurt İşareti Yorumu
Survivor Yiğit O Hareketi Böyle Açıkladı!
Kıbrıs Müzakerelerinde Türk Tarafından Flaş Karar
İkinci Yarının Lideri Kayserispor
Adliye Önünde 28 Şubat Eylemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öldürmeyen Her Darbe Güçlendirir
Dolar/Tl Ve Referandum Tahmini
Diyabete Bir Adım Kaldıysa Yaşantınızı Değiştirin
Ceyda Düvenci'den Bir İlk!
Ak Parti'nin Beyin Takımı 'yüzde 55' Diyor
Mardin'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Dünyanın Konuştuğu Suikastta Flaş Gelişme!

ikinci yarının lideri kayserispor

İKİNCİ YARININ LİDERİ KAYSERİSPOR

Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu.

Tarih : 22 Şubat 2017, 12:51
Puan Ver : İkinci Yarının Lideri Kayserispor(8/10)5


Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu. Son 4 haftalık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının en iyi takımı oldu. Bu periyodun en kötüsü ise Bursaspor.



Spor Toto Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyodu 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 16. sırada tamamlayan Kayserispor, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından adeta şaha kalktı. İkinci yarıya Akhisar Belediyespor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor maçlarından ise galibiyetle ayrılmayı başardı.



FENERBAHÇE, 7'NCİ, GALATASARAY 8'İNCİ SIRADA



Son 4 maçta 10 puan toplayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ikinci yarıda Antalyaspor ile birlikte en çok puan toplayan ekip olmayı da başardı. İki ekibi 4 maçtan 9 puan çıkaran Beşiktaş izledi. Bu periyotta Fenerbahçe 5 puanla 7'nci, Galatasaray da 4 puanla 8'inci sırada yer aldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İkinci  Yarının  Lideri  Kayserispor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER