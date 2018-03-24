İKİNCİ PİLOT SARHOŞ OLUNCA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ, 106 YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
Stuttgart havaalanından Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidecek uçağın ikinci pilotunun sarhoş olmasından dolayı uçuş iptal edildi. 106 yolcu otellere yerleştirildi.
Almanya'da sivil havacılık tarihinde ender rastlanan bir olay yaşandı. Stuttgart havaalanından Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidecek uçağın ikinci pilotunun sarhoş olmasından dolayı uçuş iptal edildi. 106 yolcu otellere yerleştirildi.
YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
Stuttgart havaalanını konuyla ilgili yaptığı açıklamada, havaalanı çalışanının yardımcı pilotun alkollü olduğunu yürürken tökezlediğini fark etmesi üzerine polisi haberdar etti. Polisin ve savcılığını müdahalesiyle uçuşun iptal edildiği açıklandı. Yedek yardımcı pilot olmadığı için de uçağın uçuşuna müsaade edilmediği ve yolcuların otellere yerleştirildiği bildirildi.
KEFALET ÖDEYECEK
Yardımcı pilot ilk olarak geçici olarak gözaltına alındı, serbest bırakılması için 10 bin Euro'luk kefalet ödemesi gerekiyor.
Kaynak: haberinburada
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