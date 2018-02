UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Şampiyonlar Liginde şansımızın ortadan kaldığını düşünüyorum" sözlerini saf etti.

Güneş karşılaşmanın sonucundan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Buraya gelinceye kadar oynadığımız oyunların karşılığını aldık. Bugün de oynadığımız oyunun karşılığı olarak mağlup olduk. Rakip bizden daha üstündü. İyi futbolla veda etmek isterdik" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIDA HÜCUMA ÇIKAMADIK"

Güneş, 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'tan zaten 11'e 11 üstün olan bir takıma karşı üstünlüğü tamamen rakibe verdiklerinin altını çizerek, "Devreye yakın golü yedikten sonra fiziki ve moral olarak düşmeye başladık, rakipte bunu iyi kullandı. Her koşulda ciddi oynayan hücumu iyi kullanan bir takıma karşı ikinci yarıda hücuma çıkamadık. Her an gol yemeyi savuşturmak için uğraştık. Üzgünüz. Kendimizi daha fazla gösterebilme için 11'e 11 oynamalıydık. Maalesef olmadı. Rakibi tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEM KONUSUNDA SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Hakem konusunda söyleyecekleri bir şey olmadığını dile getiren siyah-beyazlı teknik adam kendi oyunlarını oynamak istediklerini ancak hücuma çıkarken güçlerinin yetmediğini kaydetti. Başka sebepler ileri sürerek kendilerini avutmak istemediklerini ifade eden Güneş kırmızı kart ve ardından gelen golden sonra daha iyi oynayacak futbol ortamı bulamadıklarını vurguladı.

"LİGE DÖNECEĞİZ"

Beşiktaş olarak Bayern Münih karşısında alınan sonuç sonrası artık lige döneceklerini vurgulayan Güneş, "Takımın iyi niyetine direncine asla bir şey söyleyemem. Oyun kopmuştu. Ligde, kupada, Şampiyonlar Ligi'nde futbol hep aynı oynanıyor. Lige döneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde yapmak istediğimizi 15 dakika ve devrede kaybettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMI ELEŞTİRMEM"

Bayern Münih'in hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak olduğunu kaydeden Güneş, "Ligi zaten bitirdi rutin hale gelmiş bir lig onun için. Ona göre planını yapmış. Onların gerisindeyiz ne olursa olsun. Oyun olarak kendimizi test etme şansımızı kaybettik. Oyuncularımı eleştiremem. 10 kişi, iyi olan bir takıma karşı oynadık. Bayern Münih kupayı alabilir öyle bir camia. Biz 10 kişide kalsa direnmeliydik. İlk 15 dakika sonunda rakibi rahatlattı" ifadelerini kullandı.

