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ikinci maaş geliyor! tek kuralı 30 gün içinde...

İKİNCİ MAAŞ GELİYOR! TEK KURALI 30 GÜN İÇİNDE...

İşten çıkartıldıktan 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapanlara ikinci maaş geliyor...

Tarih : 13 Mart 2017, 13:59
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Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan, ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor.



30 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE



Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bu yıl rakamlar 711 lira ile 1.422 lira olarak belirlendi.



Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Başvurular eskiden doğrudan yapılırken şimdi internet ortamında da oluyor. Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var.



NE KADAR GEÇ, O KADAR AZ PARA



Yeni Asır'ın haberine göre işten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat şartı var. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak.



Örneğin bir çalışan son üç yılda 900 gün prim biriktirmişse ona 8 ay maaş verilecek. Eğer 30 gün yerine 60 gün sonra başvurursa maaşı 7 aya düşecek. Burada bazı mücbir sebepler, (hastalık, yakının vefatı gibi) kurumca geçerli sayılıyor.



 



kaynak:hürriyet








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