Ypg'den Sivil Dehşeti! Kadın Ve Çocukların Kaldığı Sığınağın Vurulduğu Anlar Kamerada
Psg'nin Arjantinli Yıldızı Pastore: Bir Döngünün Sonuna Geldim
Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
5 Kişi Arabada Boğularak Can Verdi! En Küçüğü 17, En Büyüğü 19 Yaşında
Tunca Nehri Taştı, Kırkpınar Er Meydanı Sular Altında Kaldı
İstanbul'da En Pahalı Mezar Yeri 25 Bin Lira
İkinci Kez Şehit Haberi Alan Baba, Yol Boyunca Gözyaşlarına Boğuldu
Hırvat Futbolcu Bruno Boban Sahada Hayatını Kaybetti
Yaz Saati Uygulaması Kafaları Karıştırdı
Yerli Otomobile Dev Yatırım! Tam 3 Milyar Dolar Harcanacak
Kamyon Şoföründen Kargo Şirketine Dev Vurgun! 1 Milyonluk Ürünle Kaçtı
Milli Takıma Kötü Haber! Yıldız Futbolcu Kadrodan Çıkarıldı
Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu
Beşiktaş, Hollanda'da Top Koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun Peşine Düştü
Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını Ferrari Kazandı
Sevgilisini Facebook'tan Etiketleyen Öğrencinin Boğazını Kesti!
Galatasaray, 17 Milyonu Kasasına Koydu
Uyurken Yorgana Sarılarak Kaçırılan 16 Yaşındaki Genç Kız, Bulundu
Psg Başkanı Al-Khelaifi'den Fikret Orman'a Sitem: Elimizden Aldınız
Beşiktaş, Atiba İle Yola Devam Edecek

İkinci kez şehit haberi alan baba, yol boyunca gözyaşlarına boğuldu

İKİNCİ KEZ ŞEHİT HABERİ ALAN BABA, YOL BOYUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Siirt'teki çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in acı haberi baba ocağına verildi. Şehidin babası, "Kahvede bana niye söylemediniz" diye yol boyunca gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 25 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : İkinci Kez Şehit Haberi Alan Baba, Yol Boyunca Gözyaşlarına Boğuldu(8/10)4

Siirt'te terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Kademeli Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in şehit haberi ailesine verildi. Baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

"KAHVEDE BANA NİYE SÖYLEMEDİNİZ"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babası Salih Çetin'i arkadaşları mahalledeki kahvehaneden eve getirdi. Arkadaşlarının koluna girdiği Salih Çetin, evin bulunduğu sokağa girdiğinde Türk bayraklarını ve evinin önünde toplanan kalabalığı gördü.

Kapıda bekleyen İstasyon Mahallesi Muhtarı Yaşar Ünal'a "Kahvede bana niye söylemediniz" diye seslenen baba Salih Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Baba Salih Çetin daha sonra Muhtar Yaşar Ünal'la eve girerek yetkililerden acı haberi aldı. Şehit İbrahim Çetin'in baba evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.

"AİLEMİZE İKİNCİ BİR ACI DAHA DÜŞTÜ"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaptığı açıklamada, "Bölücü hainler bir kez daha canımızı yaktı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir eve daha şehit ateşi düştü. Aslen Sandıklı Alacami köyünden olan ama merkez İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin'in şahadet haberini babası Salih ve annemiz Cennet'e verdik.

ŞEHİDİN ABİSİ ASKERDE ŞEKERDEN ÖLMÜŞ

Şehidimizin ağabeyinin de askerken şeker hastalığından vefat ettiğini öğrendik. Ailemize ikinci bir acı daha düştü.

Şehidimiz babasının da izni üzerine şehidimizin cenazesi yarın öğle namazı sonrası Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İkinci  Kez  Şehit  Haberi  Alan  Baba  Yol  Boyunca  Gözyaşlarına  Boğuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER