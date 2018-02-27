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İkinci el piyasası hareketlendi! 8 milyon araç satışı bekleniyor

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENDİ! 8 MİLYON ARAÇ SATIŞI BEKLENİYOR

Sıfır otomobillerde yükselen fiyatlar, vatandaşları ikinci ele yöneltti. İkinci el araç satışında yaşanan hareketlilik, 2018'in, 2017'den daha iyi geçeceğini gösteriyor.

Tarih : 27 Şubat 2018, 07:20
Puan Ver : İkinci El Piyasası Hareketlendi! 8 Milyon Araç Satışı Bekleniyor(5/10)1

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sıfır otomobillerde yükselen fiyatların vatandaşları ikinci ele yönelttiğini belirterek, bu yıl ikinci elde 8 milyon aracın el değiştirmesini beklediklerini söyledi.

"2018 DAHA VERİMLİ OLACAK"

Yanık yaptığı açıklamada, geçen yıl ikinci el araç satışının galerici esnafının beklentilerini karşıladığını ve çok fazla bir kayıp yaşamadıklarını söyledi.

İkinci el araç satışına ve piyasaya çekidüzen verilmesi amacıyla 13 Şubat'ta "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" çıkarıldığını hatırlatan Yanık, "2018 yılının daha verimli olacağına inanıyorum. Yeni çıkan ikinci el otomobil yönetmeliği, gerçek ticaretin ortaya çıkmasına vesile olacak. Bu yönetmelikle hukuki ve yasal sorumluluğumuz artmasına rağmen ticaret portföyümüzün artmasına vesile olacak" dedi.

"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELİYOR"

Sıfır araç fiyatlarındaki artışların, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve altındaki yükselişin ikinci el araç fiyatlarını etki yaptığını vurgulayan Yanık, çıkan yeni modellerin de piyasayı etkilediğini anlattı.

Yanık, sıfır araçlardaki ÖTV oranlarının artmasının da ikinci el araçların fiyatlarını artırdığını dile getirerek, "Birçok araç yurt dışından döviz kuru üzerinden geliyor. İkinci el araçlarda fiyat tespitini yaparken sıfır araçları baz alarak yapıyoruz. Zamlar veya ÖTV sıfır araç fiyatlarına yansıdığı zaman dolayısıyla ikinci el araç fiyatları da yükseliyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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