

Vatandaşların almak istedikleri aracın plakasını sorgulatarak geçmişte herhangi bir hasar kaydı olup olmadığını öğrenmek istedikleri Trafik sigortaları Bilgi Merkezi'nin (TRAMER) vatandaşları yanılttığını ileri süren Oda Başkanı Hakan Yanık, "TRAMER Türkiye'de başlı başına bir mesele. arabaların pert olması, kilometreleri de bir sorun. Çünkü TRAMER'den alınan bilgilerin bir çoğu doğru değil. Pert olan araçların TRAMER'e işlenmediği, kaza yapmamış araçların kaza yapmış gibi göründüğü ya da bir arabanın 25-30 kez kaza yapmış olduğunu mesaj yoluyla iddia ediyorlar. Verdikleri bilginin altına da 'Verdiğimiz bilgi tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Ticari ve yasal olarak bir hüküm taşımamaktadır' yazıyor. Hem vatandaşın 4 lirasını alarak bilgi veriyorsunuz, arkasından da diyorsunuz ki 'Verdiğimiz bilgi doğru olamayabilir'. Vatandaş kaza yaptığında aracını dışarıda herhangi bir tamircide yaptırıyor. Dolayısıyla sigorta aracılığıyla yaptırmadığı için TRAMER işlenmiyor. Araç sigortadan yaptırılsa bile TRAMER onu 6-8 ay sonra işliyor. TRAMER kaydı girilirken bir şasi ya da motor numarasındaki yanlışlık kayıtlar üzerinde başka bir aracın hasarlı ya da pert görünmesine sebep oluyor" dedi.







"PLAKA SORGULAMA UYGULAMASI KALDIRILMALI"







Plakadan sorgulamanın kapatılması konusunda defalarca girişimde bulunduklarını anlatan Yanık, "Çünkü plaka devamlı değişebiliyor. Motor ve şasi numaraları açık olarak sorgulanabilmelidir. Tüm vatandaşları uyarıyorum; TRAMER'deki bilgiler kesinlikle sağlıklı değildir. Vatandaşlar almak istediği aracı bağımsız ekspertiz kuruluşlarına götürerek durumunu öğrenmelidirler. Pert aracı trafiğe salan bir zihniyet size ne kadar doğru bilgi verebilir ki?" diye sordu.







"YURTDIŞINDAN VEKALETLE ARAÇ ALANLAR YANIYOR"







Vekalet yöntemiyle usulsüz olarak Türkiye'ye binlerce aracın getirildiğini ve bunu getirenlerin ve kullananların ağır yükümlülükler altına gireceğini ifade eden Yanık, "Son zamanlarda yurt dışında ciddi anlamda ikinci el araç getiriliyor. Yaptığımız araştırmalara göre bizim tahminimiz Türkiye'ye ikinci el 3 bin araç usulsüz şekilde sokulmuş. Bunlarla ilgili yetkilileri uyardık. Vekalet yoluyla vatandaşlarımız kandırılıyor. Yurt dışından bu şekilde getirilen araçlar gümrük kanununa muhalefet edilerek getirilen araçlardır. Haksız rekabet ortamı doğuyor. Ayrıca güvenlik açısından da bu araçların terör olaylarında kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımızı yurt dışından vekalet yoluyla getirilen araçları kesinlikle almamaları konusunda uyarıyoruz. Hem paralarından hem de mallarından oldukları gibi haklarında gümrük kanununa muhalefet konusundan da işlem yapılıyor. Bursa'da gümrük müdürlüğünün ele geçirdiği yaklaşık 30 araç var. Emniyetimiz de bu araçları toplamaya devam ediyor. Rutin çevirme ve aramalarda durdurulan yabancı aracın ruhsat sahibi değilseniz aracınız bağlanır. Kanun çerçevesinde getirilen araçları ya ruhsat sahibi ya da birinci dereceden akrabalar kullanabilir. Vekalet yoluyla araç kullanılamaz. Bu kanun yeni çıkmadı. Kanundaki tek değişiklik şudur; önceden yurt dışından getirilen araçlar 6 ay Türkiye'de gezebiliyordu, şimdi bu süre 2 yıla çıkarıldı. Bunun dışında getirme, ithal etme ve kullanma usulünde hiçbir değişiklik yok. Türkiye'de vekalet ile araba kullanma diye bir şey yok. Devlet bu konuya el attı. Bu konu böyle devam ederse milli sermayemiz yurt dışına kandırılma yoluyla aktarılmış oluyor. Bana göre Türkiye'ye bu yolla getirilmiş 3 bini aşkın araç var. Bunun önüne geçilmezse 10 bini de aşabilir. Devletin yetkili kurumları da yurt dışından vekaletle araç getirilip Türkiye'de kullanılamayacağı konusunda resmi açıklamada bulunmalıdır" dedi.