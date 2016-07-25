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ikinci el otomobil piyasası hız kesmedi

İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASI HIZ KESMEDİ

Kurdaki artış nedeniyle sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış, ikinci el otomobile ilgiyi artırdı.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 10:04
Puan Ver : İkinci El Otomobil Piyasası Hız Kesmedi(7/10)4


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın ilk 5 ayında 1 milyon 810 bin 553 olan otomobil devri sayısı, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 962 bin 868'e yükseldi. İkinci el otomobil pazarında, yılın ilk 5 ayında 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4'lük büyüme kaydedildi.


 


Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 318 bin 346 olan trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı, yaklaşık yüzde 4,8 azalışla bu yılın ilk 5 ayında 303 bin 223'e geriledi.


 


Sektör temsilcileri, kur etkisinin sıfır araç pazarına negatif yansıdığını, vatandaşların ikinci el araç piyasasına yöneldiğini belirterek, ilk yarıdaki talep artışının 2016'nın geri kalanında da devam etmesini bekliyor.







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