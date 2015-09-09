İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTTI
Döviz kurlarındaki yükselişin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında son 2 ayda marka, model ve segmentine göre, yüzde 10-25 artış yaşandı.
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine, Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımı beklentisi, Çin'deki kriz ve Türkiye'deki seçim sürecinin yarattığı belirsizlik gibi nedenlerle 7 Haziran seçimleri öncesinde 2,60-2,70 aralığında seyreden dolar kurunun, hızlı bir yükseliş sürecine girdiğini ve 3 lirayı geçtiğini hatırlattı.
Yanık, kurdaki hareketliliğin önce sıfır otomobillerin fiyatlarına yansıdığını, firmaların kurun seyrine göre belli aralıklarla fiyat ayarlamaları yaptığını ifade ederek, bu durumun kaçınılmaz olarak ikinci el piyasasına da yansıdığına dikkati çekti.
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