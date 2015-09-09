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ikinci el otomobil fiyatları arttı

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTTI

Döviz kurlarındaki yükselişin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında son 2 ayda marka, model ve segmentine göre, yüzde 10-25 artış yaşandı.

Tarih : 09 Eylül 2015, 14:11
Puan Ver : İkinci El Otomobil Fiyatları Arttı(5/10)3


Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine, Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımı beklentisi, Çin'deki kriz ve Türkiye'deki seçim sürecinin yarattığı belirsizlik gibi nedenlerle 7 Haziran seçimleri öncesinde 2,60-2,70 aralığında seyreden dolar kurunun, hızlı bir yükseliş sürecine girdiğini ve 3 lirayı geçtiğini hatırlattı.



Yanık, kurdaki hareketliliğin önce sıfır otomobillerin fiyatlarına yansıdığını, firmaların kurun seyrine göre belli aralıklarla fiyat ayarlamaları yaptığını ifade ederek, bu durumun kaçınılmaz olarak ikinci el piyasasına da yansıdığına dikkati çekti.








Etiketler: İkinci  El  Otomobil  Fiyatları  Arttı    haber

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