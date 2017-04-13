

Yurtdışındanithal edilen, daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıktığı için mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların sahiplerine iadesinin önü açıldı. Söz konusu araçlarda ÖTV tutarı esas alınarak hesaplanan yüzde 25'lik tutar ödenirse tedbir kaldırılacak.







SON TARİH 31 TEMMUZ



Gümrük Kanunu gereği el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış araçları kapsayan yönetmelikle, söz konusu araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iadesiyle ilgili düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Temmuz 2017'ye kadar başvuruda bulunabilecek.







kaynak:ahaber