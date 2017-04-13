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ikinci el ithal otoya af

İKİNCİ EL İTHAL OTOYA AF

Yurtdışından ithal edilen ikinci el otoya af geliyor. Söz konusu araçlarda % 25 ÖTV ödenirse tedbir kalkacak

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:53
Puan Ver : İkinci El İthal Otoya Af(8/10)6


Yurtdışındanithal edilen, daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıktığı için mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların sahiplerine iadesinin önü açıldı. Söz konusu araçlarda ÖTV tutarı esas alınarak hesaplanan yüzde 25'lik tutar ödenirse tedbir kaldırılacak.



SON TARİH 31 TEMMUZ

Gümrük Kanunu gereği el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış araçları kapsayan yönetmelikle, söz konusu araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iadesiyle ilgili düzenlemeden yararlanmak isteyenler 31 Temmuz 2017'ye kadar başvuruda bulunabilecek.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: İkinci  El  İthal  Otoya  Af    haber

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