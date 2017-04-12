Yurt dışından ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkmasından dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların sahiplerine iadesinin önü açıldı.



Söz konusu araçların ilk edinimi serbest dolaşıma girişte gerçekleşmişse aracın ithalatında ödenen ÖTV tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen ÖTV tutarı esas alınarak hesaplanan yüzde 25'lik tutar ödenirse tedbir kaldırılacak







Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının, Gümrük Kanununa Göre Mülki·yeti·n Kamuya Geçirilmesi Kararı Veri·len Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.







Gümrük Kanunu gereği el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış araçları kapsayan yönetmelikle, söz konusu araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.







kaynak:Sabah