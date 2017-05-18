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ikinci el araçta yeni dönem

İKİNCİ EL ARAÇTA YENİ DÖNEM

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ikinci el araçlarla ilgili düzenlemeyi bitirdiklerini ve dün itibariyle Başbakanlığa sevk ettiklerini açıkladı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:12
Puan Ver : İkinci El Araçta Yeni Dönem(8/10)9


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Habertürk Tv'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tüfenkci'nin konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:



Hal Kanunu değişiyor



Bu sebze meyve işininin ticaretini yapan kişilerin güçlenmesine dair bir takım kararlar alacağız. Üreticinin pazarlayacağı bir sistemi oluşturmak istiyoruz. Üretici birlikleri vasıtasıyla yeni ambalajlama tesisleri kurma konusunda destek veriyoruz. Ayrıca soğuk hava depolama, soğuk hava zinciri için de teşvikler veriyoruz. Ayrıca hallerde de soğuk hava zincirlerine, semt pazarlarına teşvik veriyoruz. Bildiğiniz gibi Ürün İhtisas Borsası'nı kurduk. Artık lisanslı depolara konulan ürünler o borsada işlem görecek.



Ekmek fiyatları



Ekmek fiyatlarında son noktayı cumartesi koyacağız. Ekmek fiyatlarının gerçekçi olmasını istiyoruz. Maliyet neyse onun üzerine kâr payı koyarak fiyatlandırma yapılmasını istiyoruz.



Enflasyon rakamları



Fırsatçılık sadece gıda fiyatlarında olmuyor. Son zamanlarda inşaat demirlerinde de yükseliş var. Bununla ilgili atacağımz adımlar var. Normalleşme yaşanması gerekiyor, gıda fiyatlarında da olduğu gibi. Enflasyonu artıracak piyasa oyunlarına asla müsade etemeyeceğiz. Enflasyon inşallah yıl sonunda tek haneli rakamlara inecek.



 



kaynak:yenişafak








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