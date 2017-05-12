

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin talimatıyla başlatılan bu çalışmayla, ikinci el taşıt ticaretiyle uğraşacaklara yetki belgesi alma koşuluyla birlikte motor ve şanzıman gibi parçalar için garanti verme yükümlülüğü ile 8 yaş ya da 160 bin km altındaki araçlara ekspertiz raporu zorunluluğu öngörülüyor.







Çalışmayla getirilecek yenilikler şöyle:







YETKİ BELGESİ KOŞULU







“İkinci el taşıt ticareti yapacak tacirler ile esnaf ve sanatkarlara, her bir işletmesi için yetki belgesi alma şartı getirilmesis öngörülüyor. Yetki belgesi alınabilmesi ise bu kişilerin hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması, bakanlıkça öngörülmesi halinde gerekli eğitimleri alması ve belge sahibi olması koşullarına bağlanıyor.







TAŞIT TANITIM KARTI







İkinci el taşıt satışına aracılık eden işletmelere, kendisine teslim edilen taşıtlar için taşıtın adına tescilli olduğu kişiye verilmek üzere taşıt teslim belgesi düzenlemesi koşulu da getiriliyor. Satışa sunulan taşıtın üzerinde taşıtın tanıtıcı bilgelerinin yer aldığı tanıtım kartı bulundurulacak. Tanıtım kartında, ikinci el taşıtın markası ve modeli, model yılı, numaralarının bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası, plakası, yakıt türü, kilometresi, boyalı ve değişen parçaları gibi bilgilerin yer alması zorunlu olacak.







kaynak:hürriyet