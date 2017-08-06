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ikinci el araç piyasasında talep yoğun, fiyatlar yüksek

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA TALEP YOĞUN, FİYATLAR YÜKSEK

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, yılbaşında artırılan ÖTV oranları ve dövizdeki kur farkı nedeniyle, 2. el araç piyasasında hem satışların hem de fiyatların yükseldiğini söyledi

Tarih : 06 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : İkinci El Araç Piyasasında Talep Yoğun, Fiyatlar Yüksek(9/10)11


Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yılbaşında artırılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ve dövizdeki kur farkı nedeniyle sıfır araç pazarındaki daralmanın devam ettiğini, ikici el araç piyasasında ise hem satışların hem de fiyatların yükseldiğini söyledi



"2 MİLYON İKİNCİ EL ARAÇ SATILDI"



Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre sıfır otomobil satışlarının bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 azalarak 305 bin 924'e, toplam taşıt satışlarının da yüzde 9 düşüşle 410 bin 609'a gerilediğini kaydetti.



İkinci el araç piyasasında ise hareketlilik yaşandığını belirten Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre ocak-mayıs döneminde 2016'nın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 6,4 artış gerçekleşerek 2 milyon 87 bin 708 aracın satıldığını bildirdi.



"YÜZDE 10-15'LİK ARTIŞ SÖZ KONUSU"



Erkoç, sıfır araçlarda yılbaşında artırılan ÖTV oranları ve Dövizdeki kur farkının fiyatları yükselttiğini, bu piyasadaki daralmanın ikinci el araca yönelimi getirdiğini vurguladı.



Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ve otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erkoç, ikinci el araç piyasasında hem satışların hem de fiyatların arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"İkinci el piyasada satılan arabayı aynı paraya yerine koyamıyoruz. Mesela bahardan itibaren satışlarda yüzde 10-15'lik artış söz konusu. Bahar aylarında 50 bin lira olan araçlar bugünlerde 55-60 bin lira civarında. Tahminlerime göre bu durum 1-2 ay daha sürebilir. Yıl sonuna doğru sıfır otomobil fiyatlarında gerileme olursa, ikinci el otomobil fiyatları da düşer. Sıfır araçta yeni kur ve ÖTV farkıyla araçlar gelirse fiyatlar gerilemez, aksine yükselir. Araba alacaklar için şu an tam zamanı."



Erkoç, ikinci el araç satışlarının tatile ve memleketine gidenlerin artmasından dolayı oto galerileri ve bayilerde genelde mart-temmuz aylarında yükseldiğine işaret ederek, eylül-ekim aylarında da vatandaşlardan araçlarını satanların arttığını anlattı.



ARAÇ ALACAKLARA UYARILAR



Araç alacaklara uyarılarda da bulunan Erkoç, vatandaşların alımı mutlaka muhatap bulabileceği, güvenilir kurumlardan yapması gerektiğini söyledi.



Erkoç, insanların en çok aldatıldığı yerlerin internet siteleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Devletin buna bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Ne yazık ki en büyük dolandırıcılık internette oluyor. Bunun içinde otomobil ticareti de var, teknolojik ürünler de oluyor. Bilinmeyen internet sitelerinden alışveriş yapılmaması gerekiyor. Alıcılara ısrarla araçlarını kurumsal yerden almalarını öneriyoruz. İnternet sayfalarından, araba pazarlarından, tanımadıkları insanlardan araç almasınlar. Araç alırken bilirkişilere göstermek çok önemli. Vatandaşlarımız aracı kontrollerini yaptırmadan almasınlar. Tanınan, bilinen yerden araç alın ve mutlaka aldığınız aracı teknik servise ya da güvenilir bir ekspere gösterin.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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