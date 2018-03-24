Çocuk Taciz Eden Oto Yıkamacı: Daha Önce De Erkeklerle Birlikte Oldum
Kocasının Vurduğu Hamile Kadın Bitkisel Hayata Girdi, Bebeği Öldü
Muharrem Usta'dan Olay Sözler: El Fatiha! Hiçbir Şeyimiz Yok
Löw'den İlginç Mesut Kararı! Kadroya Almadı
Rehine Krizine Kahramanlığı İle Damga Vuran Polis Hayatını Kaybetti
İkinci Çiftlik Bank Vakası! 8 Ayda 90 Milyon Tl'lik Vurgun
Darbeci Yakınları, 15 Temmuz Gazisini Yumrukladı
Aylar Sonra Ortaya Çıktı! Doğumda Karnında Gazlı Bez Unuttular
Tsk Duyurdu: Afrin Tamamen Temizlendi, Kontrol Sağlandı
Beşiktaşlı Jeremain Lens: Fenerbahçe'den Daha İyiyiz
Chp'li Vekil 'sorunları Biliyorum' Deyip İstanbul'a Talip Oldu
Afad Yetkilileri Deprem Riski Artan İlleri Açıkladı!
Komutan '3-5 Köy Kaldı' Deyip Afrin'deki Son Durumu Anlattı
Ateşli Pozlarıyla Gündem Olan İsim:Tek Gecelik İlişki Yaşarım
Gittiği Konser Sonrası İlginç Tepki: Memleketi Terk Etmeliyiz
Ukrayna'da Boyko'ya Olay Sözler: Kalede Bir Sıçan Var
Çiftlik Bank'ın Firari Ceo'su Aydın'ın Tutuklu Eşi: Dubai Ve Arjantin'den De Vatandaşlık Almıştı
Yer Altına Kozmik Karargah! Ülkenin Bütün Gizli Verileri Saklanacak
Hırsızlıktan Sabıkalı Genç Öldürüldü, Sevgilisi İki Katlı Mezar Yaptırdı
Ayrı Yaşadığı Eşinin Sevgilisini Av Tüfeği İle Öldürdü

İKİNCİ ÇİFTLİK BANK VAKASI! 8 AYDA 90 MİLYON TL'LİK VURGUN


İkinci Çiftlik Bank vakası! 8 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
Tarih : 24 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : İkinci Çiftlik Bank Vakası! 8 Ayda 90 Milyon Tl'lik Vurgun(9/10)5

Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, 8 aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladıkları belirlenen Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş 'nin çiftlik kurup canlı hayvan alma yerine çeşitli illerde 20 arsa ve arazi satın aldığı ortayla çıktı. Şirket yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25) ve 2 şube müdürü tutuklanırken, "Anadolu Farm" sitesi kapatıldı. Şirketin işlettiği 6 resturant ile satın aldıkları arazilerin tapularına ve araçlarına el konuldu.

ŞİRKET TAKİBE ALINDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Çiftlik Bank ve benzeri şirketlere yönelik olarak Ocak ayında soruşturma başlatıldı. Kayseri Merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince (KOM) Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı. Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet mahallesinde 2 çiftlik kuracakları ilan etmelerine karşın, Kocasinan ilçesi barbaros Mahallesi Sümer Plazanın 12.katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri'de Tauk adlı 2, Tokat'ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri, yine Kayseri'de iki AVM'de Somunarası ve Şah mangal adıyla 6 resturant işlettikleri belirlendi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

MASAK'ın suç duyurusu üzerine harekete geçen KOM ekipleri Ekolium şirketi yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan ve 2 şube müdürünü gözaltı aldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 zanlı Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme kararı ile zanlıların Sümer Plaza'daki işyerine, şüpheliler adına açılmış banka hesaplarına, adı geçen restaurantlara, üyelerden alınan paralarla satın alınmış 20 arazinin tapu kayıtlarına el konuldu. Anadolu Farm adlı site de kapatıldı.

ŞİRKET 8 AY ÖNCE FALİYETE GEÇMİŞ

Kayseri Emniyet müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada internet üzerinde 'Anadolu Farm" adıyla faaliyet gösteren oyun sitesinin aktif 4 bin 500 üyesi olduğu, toplanan paranın yaklaşık 90 milyon TL olduğu, paranın bir kısmının oyuna başlarda katılan üyelere verildtiği, kalanıyla araziler alındığı resturantlar açıldığı belirlendi.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIK"

Dün tutuklanan şirket yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan'ın alınan ifadesinde " Kimseyi dolandırmadık. Topladığımız paraların bir kısmını üyelere kar olarak verip, resturantlar açıp, arazi satın aldık. Biz,Çiftlik Bank gibi değiliz. Şirketimizin el konulan mal varlığı, üyelerden toplanan paraları karşılamaya yeter de artar bile "şeklinde sözler sarf ettiği bildirildi. Öte yandan,şirketle ilgili soruşturmanın devam ettiği,bugün gözaltına alınan bir şube müdürünün daha mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İkinci  Çiftlik  Bank  Vakası  8  Ayda  90  Milyon  Tl  Lik  Vurgun  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER