Süper Ligde Trabzonspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

Mücadeleye hakem kararları damga vururken Beyaz TV yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, çarpıcı açıklamalar yaptı. Çakar, Galatasaray kalecisi Muslera'nın küfür ettiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Caner Erkin'in belinden su aldım kimsenin gıkı çıkmadı, ettiği küfürün hesabını sorduk. Bu haftada Muslera yabancı dilde küfür ediyor. Bunun görüntüleri var. Geçen hafta Caner Erkin'in o... ç... küfürünü Muslera da etmiştir.

"BEN O CÜMLEYİ BİLİYORUM"

beIN Sports'a bakın, 28. dakikada Muslera hakeme küfür ediyor. Herkes bu pozisyonu izlesin, ben o cümleyi biliyorum hakemken bu cümleyi duymuştum. Caner Erkin, 6 maç ceza alıyorsa Muslera'da 6 maç ceza almalıdır."

Kaynak: haberinburada