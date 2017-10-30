İKİNCİ CANER ERKİN VAKASI! FENERBAHÇELİ VALBUENA, RAKİP HOCAYA KÜFÜR ETTİ
Caner Erkin'in küfür nedeniyle 6 maç ceza almasının yankıları sürerken, Fenerbahçe - Kayserispor maçında Valbuena'nın rakip hocaya küfürleri kameraya yansıdı.
Beşiktaşlı Caner'in ve Trabzonspor maçında Muslera'nın hakeme yönelik küfürlerinin ardından bir küfür vakası da Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaşandı. Valbuena'nın, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya küfür etmesi büyük tepki çekti.
SUMUDICA'YA KÜFÜR ETTİ
Fransız golcü yerde yattığı pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareket itirazı yapan Sumudica'ya kanayan dudağını gösterdi. Valbuena daha sonra formasını değiştirmek için kenara geldiği sırada Kayserispor hocasına "F..k off" (S... git) ifadesini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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