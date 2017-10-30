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İkinci Caner Erkin Vakası! Fenerbahçeli Valbuena, Rakip Hocaya Küfür Etti

İKİNCİ CANER ERKİN VAKASI! FENERBAHÇELİ VALBUENA, RAKİP HOCAYA KÜFÜR ETTİ

Caner Erkin'in küfür nedeniyle 6 maç ceza almasının yankıları sürerken, Fenerbahçe - Kayserispor maçında Valbuena'nın rakip hocaya küfürleri kameraya yansıdı.

Tarih : 30 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : İkinci Caner Erkin Vakası! Fenerbahçeli Valbuena, Rakip Hocaya Küfür Etti(9/10)5

Beşiktaşlı Caner'in ve Trabzonspor maçında Muslera'nın hakeme yönelik küfürlerinin ardından bir küfür vakası da Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaşandı. Valbuena'nın, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya küfür etmesi büyük tepki çekti.

SUMUDICA'YA KÜFÜR ETTİ

Fransız golcü yerde yattığı pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareket itirazı yapan Sumudica'ya kanayan dudağını gösterdi. Valbuena daha sonra formasını değiştirmek için kenara geldiği sırada Kayserispor hocasına "F..k off" (S... git) ifadesini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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