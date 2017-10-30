Beşiktaşlı Caner'in ve Trabzonspor maçında Muslera'nın hakeme yönelik küfürlerinin ardından bir küfür vakası da Fenerbahçe-Kayserispor maçında yaşandı. Valbuena'nın, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'ya küfür etmesi büyük tepki çekti.

SUMUDICA'YA KÜFÜR ETTİ

Fransız golcü yerde yattığı pozisyon sonrası hakemi aldatmaya yönelik hareket itirazı yapan Sumudica'ya kanayan dudağını gösterdi. Valbuena daha sonra formasını değiştirmek için kenara geldiği sırada Kayserispor hocasına "F..k off" (S... git) ifadesini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: haberinburada