

İstanköy Adası'nda yayın yapan 'www.kosnews.gr' adlı sitenin haberine göre, bugün saat 09.00 sıralarında, İstanköy şehir merkezine yakın bölgedeki Lampi Plajı'na vuran 4 yaşlarındaki bir erkek çocuğuna ait ceset üzüntü yarattı. Çocuğun cesedi, İstanköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut yolcusu olduğu sanılan küçük çocuğun kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi.



TURGUTREİS AÇIKLARINDA 35 KAÇAK KURTARILDI



Öte yandan; bir gün önce da Kos'taki bir plaja vuran bir bebek cesedi yürek burkmuştu. Ayrıca bu gece; Suriye, Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 35 kişi, üç ayrı bot içinde Turgutreis açıklarında yakalandı.