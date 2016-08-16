O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İKİNCİ '15 DAKİKA' DETAYI: DARBECİLER, ERDOĞAN'IN UÇAĞINI BASTI


İKİNCİ '15 DAKİKA' DETAYI: DARBECİLER, ERDOĞAN'IN UÇAĞINI BASTI
Tarih : 16 Ağustos 2016, 10:43
Puan Ver : İkinci '15 Dakika' Detayı: Darbeciler, Erdoğan'ın Uçağını Bastı(0/10)


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Erdoğan'ı almak için İzmir'den gelen ATA uçağının inişi sırasında Dalaman Havalimanı'nı tarayan kameralara, uçak görüş açısına girdiğinde elle müdahale yapıldı.



Sabah'ın haberine göre, kameralar havalimanı çatısını gösterdiği anlarda uçağa bakan cuntacılar, içinde olduğunu düşündükleri Erdoğan'ı göremeyince de aldatıldıklarını zannedip helikopterle ayrıldı.



15 dakika sonra da Erdoğan ve ailesini taşıyan polis helikopteri, havalimanına yaklaşık 6-7 metre yükseklikten uçarak geldi. Marmaris'teki otelden de darbeci askerlerden 15 dakika önce ayrılan Erdoğan ve ailesi, ATA uçağı ile İstanbul'a hareket etti.



Sabah'ın elde ettiği görüntülerde, darbecilerin Erdoğan'ı alıp götüreceği İsviçre bayraklı bir uçağın hazır bekletildiği görülüyor.








Etiketler: İkinci    15  Dakika    Detayı  Darbeciler  Erdoğan  In  Uçağını  Bastı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER