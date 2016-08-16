

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Erdoğan'ı almak için İzmir'den gelen ATA uçağının inişi sırasında Dalaman Havalimanı'nı tarayan kameralara, uçak görüş açısına girdiğinde elle müdahale yapıldı.







Sabah'ın haberine göre, kameralar havalimanı çatısını gösterdiği anlarda uçağa bakan cuntacılar, içinde olduğunu düşündükleri Erdoğan'ı göremeyince de aldatıldıklarını zannedip helikopterle ayrıldı.







15 dakika sonra da Erdoğan ve ailesini taşıyan polis helikopteri, havalimanına yaklaşık 6-7 metre yükseklikten uçarak geldi. Marmaris'teki otelden de darbeci askerlerden 15 dakika önce ayrılan Erdoğan ve ailesi, ATA uçağı ile İstanbul'a hareket etti.







Sabah'ın elde ettiği görüntülerde, darbecilerin Erdoğan'ı alıp götüreceği İsviçre bayraklı bir uçağın hazır bekletildiği görülüyor.