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İKİ YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI.. ÖLÜ VE YARALILAR VAR


İKİ YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI.. ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Tarih : 20 Şubat 2017, 12:37
Puan Ver : İki Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı.. Ölü Ve Yaralılar Var(9/10)6


Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Aralık İlçesi ile Dilucu Sınır Kapısı arasındaki karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsünün sis ve hatalı sollama yüzünden karşılıklı olarak çarpıştığını bildirdi. 



Olay yerine giden Vali Alpman, "İlk bilgilere göre, 5 ölü 15 yaralı vardı. 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Sayı 6 ölü ve 16 yaralıya çıktı. Otobüsler birbirine girmiş" diye konuştu.



 



kaynak:hürriyet






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