

Akalay, önceki gün Instagram hesabını düzenledi ve eşinin bulunduğu tüm kareleri sildi.



Geçen nisanda da benzer bir tavır sergileyen ama o dönem sadece hesabını geçici olarak kapatmakla yetinen oyuncunun attığı yeni adım, bu kez ayrılmaya kararlı olduğu şeklinde yorumlandı.







kaynak:habertürk