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iki yılda 10 bin göçmen akdeniz'de boğuldu

İKİ YILDA 10 BİN GÖÇMEN AKDENİZ'DE BOĞULDU

Cenevre Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılından günümüze, Akdeniz'de 10 bin göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:46
Puan Ver : İki Yılda 10 Bin Göçmen Akdeniz'de Boğuldu(6/10)7


BM raporuna göre, 2014 yılında Akdeniz'de 3500 göçmen hayatını kaybederken, 2015 yılında ise 3771 göçmen boğularak öldü. 2016 Mayıs sonu itibariyle 2814 göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiği belirtilirken, bu yılın henüz ilk 5 ayında ölü sayısının bu rakamlara ulaşmasının ürkütücü olduğu ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlerin çoğunlukla Afrika üzerinden İtalya'ya geçmek isteyen göçmenler olduğu kaydedilerek, bu deniz facialarının önlenmesinin acil olarak ele alınmasının zorunlu olduğu belirtildi.








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