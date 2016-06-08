

BM raporuna göre, 2014 yılında Akdeniz'de 3500 göçmen hayatını kaybederken, 2015 yılında ise 3771 göçmen boğularak öldü. 2016 Mayıs sonu itibariyle 2814 göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiği belirtilirken, bu yılın henüz ilk 5 ayında ölü sayısının bu rakamlara ulaşmasının ürkütücü olduğu ifade edildi.







Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlerin çoğunlukla Afrika üzerinden İtalya'ya geçmek isteyen göçmenler olduğu kaydedilerek, bu deniz facialarının önlenmesinin acil olarak ele alınmasının zorunlu olduğu belirtildi.