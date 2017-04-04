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iki yere petrol arama ruhsatı

İKİ YERE PETROL ARAMA RUHSATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) iki farklı bölgede petrol arama ruhsatı verildi. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : İki Yere Petrol Arama Ruhsatı(8/10)5


TPAO'nun Siirt ve Şırnak sınırları içerisinde kalan bir bölge ile Mersin ve Adana sınırları içerisinde kalan diğer bir bölge için yaptığı petrol arama lisansı başvuruları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.



Şirket, ruhsat sahalarında taahhüt etmiş olduğu yatırım teminatını 30 gün içerisinde genel müdürlüğe vermesi şartıyla, söz konusu sahalarda 5'er yıllığına petrol arama ruhsatına sahip olacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İki  Yere  Petrol  Arama  Ruhsatı    haber

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