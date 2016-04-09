

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Gözele kırsal mahallesinde 4 gün önce havale geçiren 2 yaşındaki Abdullah Akkurt, ilk önce Harran Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık dört gün yoğun bakımda yatan küçük bebeğin dün gece beyin ölümü gerçekleşti.







Çocuklarının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Akkurt oldukça zor bir karar alarak tüm organlarını bağışladı.ailesi







MALATYA'DAN EKİP GELDİ







Bebeğin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Malatya Turgut Özel Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bir ekip bebeğin organlarını almak için Şanlıurfa'ya geldi. Gece saat 23.00 sıralarında ekibin Şanlıurfa'ya gelmesi üzerine Çocuk Hastanesinde yatan bebek de ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Sedye üzerinde hastaneye getirilen minik Abdullah organlarının alınması için ameliyathaneye götürüldü.







BABA” BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞKALARINA FAYDASI OLSUN”







İki yaşındaki Abdullah'la birlikte hastaneye gelen baba Cüneyt Akkurt, organları alınmak için ameliyata alınan bebeğinin yanına gitmek istedi. Yakınları tarafından engellenen baba ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle duran baba Cüneyt Akkurt, “Benim çocuğum gitti, başkalarına faydası olsun. Organlarını bağışladık” dedi.







Biri kız biri de erkek olmak üzere iki çocuğu olduğunu söyleyen acılı baba, büyük çocuğunun Abdullah olduğunu dile getirdi.







“ORGANLARIN NEREYE GİDECEĞİ ÖNEMLİ DEĞİL, YETER Kİ SAHİBİNİ BULSUN”







Ailenin yakın akrabası olan Mustafa Selman ise, çocuğun havale geçirdikten sonra beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade ederek, “Bir havale geçirdi. Birkaç gündür çocuk hastanesinde yatıyordu. Beyin ölümü gerçekleşti. Biz de Şanlıurfa'da bir ilk olsun diye organ bağışında bulunduk. Aldığımız bilgiye göre organları Malatya'ya gidecekmiş” şeklinde konuştu.







Ailenin bir başka yakını ise organlarının nereye gideceğinin önemli olmadığını belirterek, “ İnşallah gideceği yerde sahibini bulsun, önemli değil. Malatya olsun, Ankara olsun, İstanbul olsun bizim için hiç önemli değil” ifadelerini kullandı.







Abdullah bebeğin kaç tane organının alınacağı ve kimlere verileceği ise açıklanmadı.