İKİ VOLKAN'IN PENALTILARDAKİ İLGİNÇ DİYALOĞU
Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan, penaltı atışları sırasında Fenerbahçeli Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Fenerbahçe'ye penaltı atışlarında 10-9 üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, finale yükseldi.
Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan, penaltılarda Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu, "Ben F.Bahçe altyapısından yetiştim. Volkan ağabeyin bize çok katkısı oldu. Su içiyordu, 'ben de içeceğim' dedim. O da 'istiyorsan iç' dedi" şeklinde anlattı.
kaynak:sabah
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