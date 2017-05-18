Rus Turistleri Taşıyan Midibüs Şarampole Devrildi! Yaralılar Var...
Çavuşoğlu: Son Derece Dostane Bir Ziyaretti
Mhp'den Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin...
Global Virüs Saldırısı Hedefinde Türkiye 14. Sırada
Apple'dan Büyük Siri Atılımı!
Oyuncular İçin Kaçırılmayacak Alan Wake Fırsatı!
Hangi Yonga Setini Kullanan Galaxy S8 Daha Pahalı?
Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri Ortaya Çıktı
Psn'de Flaş İndirimler Başladı
Alan Wake Satıştan Çekiliyor!
Hackerlar Yeni Karayip Korsanları Filmini Çaldı
Honor 9 Ne Zaman Tanıtılacak?
Galaxy S8 Pirates Of The Caribbean Versiyonu Geliyor!
Huawei Nova 2'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Htc U11 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
Samsung, Cortex-A73 Çekirdekli Yeni Yonga Setini Geliştiriyor
Google Pixel 2 Nasıl Görünecek?
Barış Arduç'tan Evlilik Açıklaması
Şaşırtan Karpuz Çekirdeği Gerçeği!
Advocaat İlk Uçakla Türkiye'den Ayrıldı!

iki volkan'ın penaltılardaki ilginç diyaloğu

İKİ VOLKAN'IN PENALTILARDAKİ İLGİNÇ DİYALOĞU

Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan, penaltı atışları sırasında Fenerbahçeli Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu açıkladı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 09:55
Puan Ver : İki Volkan'ın Penaltılardaki İlginç Diyaloğu(9/10)7


Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Fenerbahçe'ye penaltı atışlarında 10-9 üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, finale yükseldi.



Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan, penaltılarda Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloğu, "Ben F.Bahçe altyapısından yetiştim. Volkan ağabeyin bize çok katkısı oldu. Su içiyordu, 'ben de içeceğim' dedim. O da 'istiyorsan iç' dedi" şeklinde anlattı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İki  Volkan  In  Penaltılardaki  İlginç  Diyaloğu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER