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İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı

İKİ UYUŞTURUCUYU BİRBİRİNE KARIŞTIRDI, HALÜSİNASYON GÖRÜP GÖZLERİNİ ÇIKARDI

ABD'de yaşayan ve uyuşturucu sorunları yaşayan 20 yaşındaki kadın, iki farklı maddeyi birlikte alıp halüsinasyon görünce gözlerini kendi elleriyle oydu.

Tarih : 27 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı(5/10)1

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 20 yaşındaki kadın, yüksek dozda uyuşturucu kullandıktan sonra kendi gözlerini oydu.

İKİ GÖZÜNÜ DE OYDU

20 yaşındaki Kaylee Muthart isimli kadın, 6 Şubat'ta bir kilisenin yakınlarında çığlıklar atarken bulundu. Genç kadın bulunduğunda her iki gözü de ellerinin arasındaydı.

Kadının açıklamasına göre, math isimli uyuşturucu madde ile birlikte esrar içen kadın halüsinasyonlar görmeye başladı. Kafasının içinde yankılanan sesin ona "gözlerini feda et" dediğini söyleyen genç kadın, uyuşturucu maddelerin etkisi ile gözlerini yuvalarından çıkarmaya çalıştı ve kanlar içinde kaldı.

İKİ GÖZÜ DE TAMAMEN KÖR KALDI

Greenville Memorial Hastanesine kaldırılan kadını sakinleştirmek için polis çağrıldı.

Genç kadının iki gözünün de tamamen kör olduğu belirtilirken, gündelik hayatında ona yardımcı olması için bir kılavuz köpek almak amacıyla bağış kampanyası düzenlendi. Kampanyada bugüne kadar 7 bin dolardan fazla para toplandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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