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İKİ TREN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI !


İKİ TREN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI !
Tarih : 05 Eylül 2015, 17:48
Puan Ver : İki Tren Kafa Kafaya Çarpıştı !(8/10)8


Elazığ'da yük treni ile lokomotifi bulunmayan ve frenleri boşalan vagonların çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Yük treni makinistleri çarpışmadan önce trenden atlayarak kaçarken, 5 vagon ile 1 lokomotif devrildi.



Elazığ'da Muratbağı İstasyonu'ndan yüklenen krom madenini İskenderun'a götüren makinistler Serdal Tekin ve Turan Aydın yönetimindeki 54019 sefer sayılı yük treni, Elazığ Gar'ına geldiği sırada garda lokomotifi olmayan ve frenleri boşayıp hareket eden vagonlara çarptı.








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