Beyrut Havalimanı'nda 2 ton uyuşturucuyla yakalanan gözaltına alınan Suudi Prens Abdülmuhsin bin Velid bin Abdülaziz, tutukladı



Lübnan Resmi Haber Ajansı'na (NNA) göre, Cebel Lübnan şehri savcısı Claude Kerem, 5'i halhazırda tutuklu olan 10 kişiyi Captagon uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti ile suçladı. Savcı, diğer 5 kişinin tutukluluğu konusunda bilgi vermedi.