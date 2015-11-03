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iki ton uyuşturucuyla yakalanan prens tutuklandı

İKİ TON UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN PRENS TUTUKLANDI

Beyrut Havalimanı'nda 2 ton uyuşturucuyla yakalanan gözaltına alınan Suudi Prens Abdülmuhsin bin Velid bin Abdülaziz, tutukladı

Tarih : 03 Kasım 2015, 09:13
Puan Ver : İki Ton Uyuşturucuyla Yakalanan Prens Tutuklandı(8/10)6


Lübnan Resmi Haber Ajansı'na (NNA) göre, Cebel Lübnan şehri savcısı Claude Kerem, 5'i halhazırda tutuklu olan 10 kişiyi Captagon uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti ile suçladı. Savcı, diğer 5 kişinin tutukluluğu konusunda bilgi vermedi.








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