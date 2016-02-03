

İstanbul'daki Sabancı Center'da 9 Ocak 1996'da gerçekleştirilen Sabancı suikastının üç failinden biri olan firari İsmail Akkol dün Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı. Otogarda canlı bomba düzenekleri, RPG-7 roketatar, üç el bombası ve fişeklerle yakalanan İsmail Akkol ve DHKP-C'li Fadik adıyaman'ın Ankara'da eylem yapmayı planladıkları belirtildi.



Alınan bilgilere göre, Söke Otogarı'nda dün sabah 10.50 otobüse binen biri kadın iki kişinin durumundan şüphelenen polis kimlik sordu. Zanlıların üzerinden Hatice Çalışkan ve Zeynel Abidin Gümüş adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Yapılan araştırmada kimliklerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan iki zanlı direnerek slogan attı.



İki zanlının Söke Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorguları ve araştırmalarda erkek olan bir süre önce Yunanistan'dan Türkiye'ye sızdığı belirtilen Sabancı suikastı sanığı 20 yıldır yakalanamayan İsmail Akkol olduğu, kadın teröristin de daha önce Ak Parti binasına molotof attığı iddia edilen Fadik Adıyaman olduğu anlaşıldı.