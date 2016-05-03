

Fars haber Ajansı'nın yayınladığı ve IŞİD'in de doğruladığı habere göre, El Nusra'nın serbest bıraktığı IŞİD militanlarının çoğu yabancılardan oluşuyor.







IŞİD'in bu nedenle serbest kalan militanların kimliğini açıklamadığı kaydedilirken, değiştirilen esir El Nusra militanlarının ağırlıkla Halep'in kuzeyindeki çatışmalar sırasında IŞİD'in eline düşenlerden oluştuğu bildirildi.