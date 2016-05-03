İKİ TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDA ESİR TAKASI
El Kaide'nin Suriye uzantısı El Nusra Cephesi ile IŞİD, Suriye'nin doğusundaki Der Zor eyaletinde esir değişimi gerçekleştirdi.
Fars haber Ajansı'nın yayınladığı ve IŞİD'in de doğruladığı habere göre, El Nusra'nın serbest bıraktığı IŞİD militanlarının çoğu yabancılardan oluşuyor.
IŞİD'in bu nedenle serbest kalan militanların kimliğini açıklamadığı kaydedilirken, değiştirilen esir El Nusra militanlarının ağırlıkla Halep'in kuzeyindeki çatışmalar sırasında IŞİD'in eline düşenlerden oluştuğu bildirildi.
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