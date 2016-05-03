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iki terör örgütü arasında esir takası

İKİ TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDA ESİR TAKASI

El Kaide'nin Suriye uzantısı El Nusra Cephesi ile IŞİD, Suriye'nin doğusundaki Der Zor eyaletinde esir değişimi gerçekleştirdi.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 11:27
Puan Ver : İki Terör Örgütü Arasında Esir Takası(10/10)12


Fars haber Ajansı'nın yayınladığı ve IŞİD'in de doğruladığı habere göre, El Nusra'nın serbest bıraktığı IŞİD militanlarının çoğu yabancılardan oluşuyor.



IŞİD'in bu nedenle serbest kalan militanların kimliğini açıklamadığı kaydedilirken, değiştirilen esir El Nusra militanlarının ağırlıkla Halep'in kuzeyindeki çatışmalar sırasında IŞİD'in eline düşenlerden oluştuğu bildirildi.








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