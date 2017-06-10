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iki partinin üyeleri arasında bıçaklı kavga: 15 yaralı...

İKİ PARTİNİN ÜYELERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 15 YARALI...

ANKARA'da Türkiye Komünist Parti (TKP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 kişi yaralandı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 12:29
Puan Ver : İki Partinin Üyeleri Arasında Bıçaklı Kavga: 15 Yaralı...(7/10)5


ANKARA'da Türkiye Komünist Parti (TKP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 kişi yaralandı.



Kavga, dün akşam saatlerine doğru Kızılay Karanfil Sokak'ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde yaşandı. 3 yıl önce Türkiye Komünist Partisi'nin ikiye bölünmesinin ardından oluşan TKP ve HTKP üyeleri arasında daha önce de yaşanan gerilim bu kez kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada, iki partinin üyeleri ayrıca birbirlerine taşlarla saldırdı. Çıkan kavgada her iki gruptan 15 kişi yaralandı. Olayda Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin bulunduğu binanın giriş katında bulunan kafenin de camları kırıldı. Kavga üzerine sokağa polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi. Yaralı 15 kişi tedavi edilmek üzere başkentteki hastanelere götürüldü. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.



 



kaynak:haberler








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