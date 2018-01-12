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iki otomotiv devinde skandal! çalışanlar iş bıraktı

İKİ OTOMOTİV DEVİNDE SKANDAL! ÇALIŞANLAR İŞ BIRAKTI

Almanya'da Audi ve BMW işçileri, daha yüksek ücret ve daha az çalışma saati talebiyle iş bırakma eylemi düzenliyor.

Tarih : 12 Ocak 2018, 16:00
Puan Ver : İki Otomotiv Devinde Skandal! Çalışanlar İş Bıraktı(10/10)7


Almanya'nın Audi ve BMW gibi üst sınıf otomobil üreticilerinde işçiler, daha yüksek ücret ve daha az çalışma saati talebinde bulundukları ve gelecek hafta sürecek toplum sözleşme müzakereleri öncesinde bugün yeni iş bırakma eylemleri yapıyorlar.



YÜZDE 6 ZAM İSTİYORLAR



IG Metall sendikasına bağlı olan Audi'nin Ingolstadt fabrikasında işçiler dün gece vardiyasında iş bıraktılar ve BMW'nin Dingolfing, Landshut ve Regensburg fabrikalarında da bugün iş bırakılacak.



Sendika, toplu sözleşme görüşmelerinde 3,9 milyon metal ve mühendislik sektörü işçisi için yüzde 6 zam istiyor. İşverenler ise yüzde 2 zam ve ilk çeyrekte tek seferlik olmak üzere 200 euro ödemeyi teklif ediyorlar.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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