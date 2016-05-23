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iki otomobil şarampole yuvarlandı!.. 3ölü, 2 yaralı!

İKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI!.. 3ÖLÜ, 2 YARALI!

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi öldü.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 09:33
Puan Ver : İki Otomobil Şarampole Yuvarlandı!.. 3Ölü, 2 Yaralı!(5/10)2


MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi öldü.



Kaza, dün gece TEM'deki Karakütük Mevkii'nde meydana geldi. Suriye vatandaşı 25 yaşındaki Ahmet Haji Süliman, yönetimindeki 31 EC 146 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç çarptığı bariyerleri aştıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı.

Otomobilin yaklaşık 70 metre boyunca yuvarlandığını gören diğer sürülerin haber vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilden savrulan sürücü Süliman ile aynı araçtaki Mısır vatandaşı 30 yaşındaki Reham Younis Abdelrahman Darwish'in öldüğü belirlendi.



BALIKESİR'in Manyas İlçesi'nde aşırı yağış nedeniyle kontrolünü kaybeden otomobilin uçuruma yuvarlanması nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Kaza saat 22.00'da Balıkesir'in Manyas İlçesi Kubaş-Manyas yolunun 5'inci kilometresinde bulunan Taş ocakları mevkiinde meydana geldi.








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