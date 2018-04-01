İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ ALT GEÇİT MERDİVENLERİNE DÜŞTÜ! 5 YARALI
Konya'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı.
Olof Palme Bulvarı'nda meydana gelen kazada Konya'dan Ankara istikametine giden Deniz Dere Yıldırım idaresindeki otomobil, Hastane Caddesi'nden bulvara çıkan Adalet Bilici'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Deniz Dere Yıldırım'ın kullandığı otomobil alt geçit merdivenlerine düştü.
5 KİŞİ YARALANDI
Otomobildeki sürücü Yıldırım ile birlikte Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve Güllü Eroğlu yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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