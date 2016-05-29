Yozgat ve Çorum'dan facia haberleri geldi. Yozgat'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5'i ağır, 30 kişi de yaralandı.



Yozgat ve Çorum'dan facia haberleri geldi. Yozgat'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5'i ağır, 30 kişi de yaralandı. Çorum'da ise yine yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 1'i ağır 21 kişi yaralandı.







ÇORUM'DA OTOBÜS TARLAYA UÇTU







İkinci faci haberi ise Çorum'dan geldi. Çorum'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 21 kişi yaralandı.Samsun'a giden 49 yaşındaki Ali Erden, yönetimindeki yolcu otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerleri aşarak tarlaya uçtu.







Kaza, saat 01.00 sıralarında Yozgat-Çorum karayolu 20'nci kilometresindeki Sarımbey Köyü yol ayrımında meydana geldi. Konya'dan Rize'ye giden 51 yaşındaki Sadık Gençkurt yönetimindeki 53 HP 505 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.