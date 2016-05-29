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iki otobüs devrildi: 3 ölü, 51 yaralı

İKİ OTOBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 51 YARALI

Yozgat ve Çorum'dan facia haberleri geldi. Yozgat'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5'i ağır, 30 kişi de yaralandı.

Tarih : 29 Mayıs 2016, 13:45
Puan Ver : İki Otobüs Devrildi: 3 Ölü, 51 Yaralı(5/10)4


Yozgat ve Çorum'dan facia haberleri geldi. Yozgat'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5'i ağır, 30 kişi de yaralandı. Çorum'da ise yine yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 1'i ağır 21 kişi yaralandı.



ÇORUM'DA OTOBÜS TARLAYA UÇTU



İkinci faci haberi ise Çorum'dan geldi. Çorum'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 21 kişi yaralandı.Samsun'a giden 49 yaşındaki Ali Erden, yönetimindeki yolcu otobüsü, Çorum-Ankara  karayolunun 18'inci kilometresinde yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerleri aşarak tarlaya uçtu.



 Kaza, saat 01.00 sıralarında Yozgat-Çorum karayolu 20'nci kilometresindeki Sarımbey Köyü yol ayrımında meydana geldi. Konya'dan Rize'ye giden 51 yaşındaki  Sadık Gençkurt yönetimindeki 53 HP 505 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.








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