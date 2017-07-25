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İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı

İKİ MİNNOŞ, KOSKOCA EVE SIĞAMADI! KEDİ, BEBEĞE ÇELME TAKTI

Evin haylaz kedisi, yürümeye yeni başlayan minik kıza çelme takıyor.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı(7/10)3

Çin'de çekilen videoda, evin kedisinin yürümeye çalışan küçük kıza çelme takarak düşürdüğü görülüyor. Yere düşen bebek, babasına kediyi şikayet ederken, miniğin bacağına pati atan kedinin de yaptığı işle övündüğü dikkatlerden kaçmıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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