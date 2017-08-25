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İki metrekarelik dükkanla 4 boğaza bakıyor

İKİ METREKARELİK DÜKKANLA 4 BOĞAZA BAKIYOR

Antalya'da merdiven boşluğunu saat dükkanına çeviren Mesut Cevher, ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : İki Metrekarelik Dükkanla 4 Boğaza Bakıyor(6/10)2

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 56 yaşındaki evli 3 çocuk babası Mesut Cevher isimli saatçi, 2 metrekarelik dükkanında dedesinden kalan mesleğini devam ettirip 5 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyor.

35 YILDIR AYNI DÜKKANDA

Dedesinden kalan mesleğini 35 yıldır aynı yerde saatçilik yaparak sürdüren Cevher'in dükkanı 2 metrekarelik alandan oluşuyor.

İKİNCİ MÜŞTERİ DÜKKANA GİREMİYOR

Kendisinin bile zor sığdığı dükkana kendisi ve müşterisinin girebilmesi için 10 santimlik raylı yer açma sistemi de oluşturan Cevher, müşterilerine güler yüzle hizmet veriyor. Cadde üzerinde gelen müşterilerini kapıda karşılayan Cevher, kendisi ve 1 müşteri dışarısında içeriye başka birisi kabul edemiyor.

200 TL KİRA ÖDÜYOR

Başka bir dükkana geçmek gibi bir niyeti olmayan Cevher,"200 TL kira ödüyorum, gayet de memnunum. Ölünceye kadar bu dükkanda kalacağım" dedi.

"BÜTÜN ANTALYA TANIYOR BENİ"

Apartmanın merdiven boşluğundan dükkan yaratan Cevher, "Hemen hemen Bütün Antalya tanıyor beni, bürokratından tut normal sıradan vatandaşına kadar. Merdiven boşluğuydu burası, dükkana çevirdim. Müteahhitten izin aldım, belediyede gerekli yerlere müracaatımı yaptım, 1984'ten bu yana burada çalışıyorum. Daha önce kayınpeder ile birlikte çalışıyordum. Ölene kadar burada yaşayacağım çünkü dükkanımdan da, hayatımdan da memnunum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BUNDAN KÜÇÜĞÜ YOK"

Çocuklarının ve eşinin dükkandan memnun olduğunu söyleyen eden Cevher, Türkiye'de kendi dükkanından daha küçük bir dükkan olmadığını da iddia ederek "Her tarafı gezdim ama benim dükkanım kadar küçüğünü görmedim" dedi.

MÜŞTERİ GÜVEN VERİCİ BULUYOR

Cevher'in dükkanının küçüklüğü ise bazı müşterilere güven verici olarak geliyor. Müşterilerinden Özgenur Özen, "Büyük dükkanlar çok gösterişe kaçtıkları için güven vermiyor. Burası küçük ve insanlara sadece işini yaptığını gösteriyor" yorumunda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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