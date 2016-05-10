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İKİ LİSE ÖĞRENCİSİ BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU


İKİ LİSE ÖĞRENCİSİ BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Tarih : 10 Mayıs 2016, 14:11
Puan Ver : İki Lise Öğrencisi Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu(7/10)4


Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki binaların arasında bulunan kameriye de iki kişinin cesediyle karşılaşan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.



Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler arkadaş oldukları öğrenilen Nazlı Hakan (16) ve Serkan Göçer'in (17) tabancayla başlarından vurulmuş olduğunu belirledi.



Hakan ve Göçer'in cesetleri savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan iki tabancaya ise ekipler tarafından el konuldu.



Öte yandan olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizleri geçirirken, görüntü alan gazetecilere de tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








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