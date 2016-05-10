

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki binaların arasında bulunan kameriye de iki kişinin cesediyle karşılaşan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.







Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler arkadaş oldukları öğrenilen Nazlı Hakan (16) ve Serkan Göçer'in (17) tabancayla başlarından vurulmuş olduğunu belirledi.







Hakan ve Göçer'in cesetleri savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan iki tabancaya ise ekipler tarafından el konuldu.







Öte yandan olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizleri geçirirken, görüntü alan gazetecilere de tepki gösterdi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.