

Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam Ergenekon Parkında toplanan gençlerden Samet B. ve kuzeni Selin K., arkadaşlarına ait 07 JU 589 plakalı motosikletle Barbaros Caddesinden Sanayi istikametine doğru hareket etti. Motosikleti kullandığı belirtilen Samet B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet rejüdeki ağaca çarptı. Kazada, 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü Samet B. ile arkasında bulunan teyzesinin kızı 15 yaşındaki Selin K. başından aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı.







Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Samet B. ve Selin K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.







2 kuzenin ölüm haberini alan yakıları ve arkadaşları hastaneye akın ederken acil servis önünde feryatlar yükseldi.







Kazanın ardından motosikletin sahibi olduğu belirtilen 17 yaşındaki bir genç gözlem altına alındı.