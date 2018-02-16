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İki kritik görüşmenin ardından Türkiye ve ABD'den ortak deklarasyon!

İKİ KRİTİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN TÜRKİYE VE ABD'DEN ORTAK DEKLARASYON!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye ve ABD ortak deklarasyon yayınladı. Açıklamada iki ülke arasında Suriye konusunda iş birliğine değinildi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 13:50
Puan Ver : İki Kritik Görüşmenin Ardından Türkiye Ve Abd'den Ortak Deklarasyon!(10/10)6

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyeretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. ABD ve Türkiye arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşme sonrası taraflar ortak deklarasyon açıkladı.

3 MADDELİK DEKLARASYON

Türkiye ve ABD'nin yayınladığı ortak deklarasyonda;

"Suriye içinde oldu-bitti ve demografik değişim yaratacak tüm girişimlere yönelik kararlı bir duruş sergileyeceğiz.

İki ülke arasındaki sorunların çözümü için en geç Mart ortasına kadar ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı.

Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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