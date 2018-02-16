İKİ KRİTİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN TÜRKİYE VE ABD'DEN ORTAK DEKLARASYON!
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye ve ABD ortak deklarasyon yayınladı. Açıklamada iki ülke arasında Suriye konusunda iş birliğine değinildi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyeretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. ABD ve Türkiye arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşme sonrası taraflar ortak deklarasyon açıkladı.
3 MADDELİK DEKLARASYON
Türkiye ve ABD'nin yayınladığı ortak deklarasyonda;
"Suriye içinde oldu-bitti ve demografik değişim yaratacak tüm girişimlere yönelik kararlı bir duruş sergileyeceğiz.
İki ülke arasındaki sorunların çözümü için en geç Mart ortasına kadar ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı.
Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Afrin Operasyonunun 28. Gününde, Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Bin 551 Oldu
- Hollanda'dan Büyük Kriz Çıkaracak Skandal Türkiye Hamlesi!
- Kahreden Olay! Anne, Engelli Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
- Afrin Harekatında Görevli Sağlık Personeli Kaza Yaptı: 1 Şehit
- Fuhuştan Gözaltında Olan Eski Emniyet Müdürünü Masöz Çiğdem Ele Vermiş
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar