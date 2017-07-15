ABD'nin Pensilvanya eyaletinde iki kız öğrencisini taciz eden eden 34 yaşındaki evli kadın öğretmen Randi Zurenko 23 ay hapis cezası aldı.

ABD'de bir okulda cinsel saldırı skandalı yaşandı. Pensilvanya eyaletinde iki kız öğrencisini taciz eden eden 34 yaşındaki evli kadın öğretmen Randi Zurenko 23 ay hapis cezası aldı.

MAHKEMEDE YALVARDI

Öğrencilerini taciz ettiğini kabul eden öğretmen, kendisine ceza veren mahkeme heyetine çocuklarının hatırına hoş görü göstermesi için yalvardı.

EN AZ 200 ÇOCUĞU TACİA ETMİŞ

Öğretmenin öğretmenlik kariyeri boyunca yaklaşık 200 cinsel suça bulaştığı belirtildi. Polisin yaptığı soruştrumada öğretmenin taciz ettiği kız öğrencilerinin yaşının 16 ve 17 olduğu anlaşıldı. ayrıca öğretmenin bİlgisayarında çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri de ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNÜN"

Mahkeme heyeti kararını vermeden önce söz alan öğretmen, burada olduğu içn utanç duyduğunu ve kendisine ceza verilemden önce çocuklarının durmunun göz önünde bulundurulmasını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti ise öğretmenin talebine karşılık tacizde bulunduğu öğrencilerin durumunu da göz önünde bulundurmak zorunda oldunu söyledi.

"İÇKİ İÇİRİP SÜTYENİMİZİ ÇIKARDI"

Öğretmenin taciz ettiği iöğrencilerden bir tanesi polise verdiği ifadede öğretmenin kendisine sürekli cinsel içerikli mesajlar attığını ve kendisine alkol içirdikten sonra kendisinden sütyeyini çıkarmasını istediğin söyledi.

23 ay ceza alan öğretmenin hakkında taci iddiaları çıkar çıkmaz, çalıştığı okulun görevine son verdiği de öğrenildi.

Kaynak: haberinburada