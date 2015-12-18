Gaziantep'te, kardeşleri Hayri Azgın tarafından tüfekle vurularak öldürülen Semra Azgın ve kız kardeşi Elif Kınacı hakkında koruma kararı olduğu ortaya çıktı.



Gaziantep'te geçen cumartesi günü, kardeşleri Hayri Azgın tarafından tüfekle vurularak öldürülen Semra Azgın ve kızkardeşi Elif Kınacı ile olay günü Mardin'de oldukları için ölümden kurtulan diğer 2 kız kardeş hakkında, 2015 yılı içerisinde mahkeme tarafından Hayri Azgın'a karşı defalarca koruma kararı verildiği ortaya çıktı.