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iki kız kardeş koruma kararı varken öldürülmüş

İKİ KIZ KARDEŞ KORUMA KARARI VARKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gaziantep'te, kardeşleri Hayri Azgın tarafından tüfekle vurularak öldürülen Semra Azgın ve kız kardeşi Elif Kınacı hakkında koruma kararı olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 18 Aralık 2015, 14:12
Puan Ver : İki Kız Kardeş Koruma Kararı Varken Öldürülmüş(7/10)8


Gaziantep'te geçen cumartesi günü, kardeşleri Hayri Azgın tarafından tüfekle vurularak öldürülen Semra Azgın ve kızkardeşi Elif Kınacı ile olay günü Mardin'de oldukları için ölümden kurtulan diğer 2 kız kardeş hakkında, 2015 yılı içerisinde mahkeme tarafından Hayri Azgın'a karşı defalarca koruma kararı verildiği ortaya çıktı.








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