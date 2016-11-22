

Olağanüstü Hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 7586, TSK'dan 2 bin 391 personel ihraç edildi. 677 sayılı KHK'ya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda görev yapan 15 bin 726 kamu çalışanı hakkında ihraç kararı verildi.







Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 677 ve 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.







677 sayılı KHK'ya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda görev yapan 15 bin 726 kamu çalışanı hakkında ihraç kararı verildi.







Aynı KHK kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 157 kişi ise görevlerine iade edildi. Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit edilen 550 dernek, 19 özel sağlık kuruluşu ve 9 basın yayın kuruluşu da kapatıldı.







Emniyet Genel Müdürlüğünden 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin de aralarında bulunduğu 7 bin 586 kişi görevden ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında bin 259, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 391, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 338, Jandarma Genel Komutanlığında ise 403 askeri personel hakkında aynı işlem yapıldı.







kaynak:sonhaber