

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Yaşmaklı Barajı'nda çalışanlar, terör örgütü mensuplarının saldırısına uğradı. Saldırıda bir vatandaş yaralandı.







Edinilen bilgiye göre, barajda çalışanların içinde bulunduğu arazi tipi pikap saat 11.00 sıralarında Üçtaş köyü sınırları içerisindeki baraj gövdesinin üzerinden geçiş yaparken, terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla karşılıklı çapraz ateşe tutuldu.



Mehmet Ali Kara yönetimindeki araçta bulunan Adil Bülbül isimli çalışan göğüs kısmına aldığı kurşun nedeniyle yaralanırken, araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.



Olayın ardından 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bilgi verildikten sonra bölgeye giden ambulans yaralıyı alarak güvenlik tedbirleri içerisinde Doğankent Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Yaralı Adil Bülbül'ün durumunun ağır olduğu ifade edilirken, bölgede jandarma tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.