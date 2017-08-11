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İki Kadının Trafik Tartışması Tekme Tokat Kavgaya Dönüştü! O Anlar Kamerada

İKİ KADININ TRAFİK TARTIŞMASI TEKME TOKAT KAVGAYA DÖNÜŞTÜ! O ANLAR KAMERADA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hamile kadın başka bir kadın sürücüyle trafik tartışması yaşadı. İki kadın arasındaki sözlü tartışma, tekme-tokat kavgaya dönüştü.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : İki Kadının Trafik Tartışması Tekme Tokat Kavgaya Dönüştü! O Anlar Kamerada(8/10)4

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, araçla sıkıştırıldığını iddia eden hamile kadın, otomobilde bulunan başka bir kadınla tartıştı. Tartışmanın sözlü sataşmaya dönüşmesi üzerine iki kadın tekme tokat birbirine girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"SIKIŞTIRDI" DEYİP TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, 8 Ağustos saat 13.30 sularında Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 559 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten eve yürüyerek gitmeye çalışan Reyhan Y., sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 AE 431 plakalı otomobil park edilmeye çalışıldığı sırada, sıkıştırıldığını ileri sürerek tepki gösterdi.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada Reyhan Y., ile aracın arka tarafında bulunan başka bir kadın arasında sözlü tartışma başladı. Otomobilin ön koltuğunda oturan bir kadın inmeye çalışırken, Reyhan Y., kapıya tekme attı.

TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİLER

Bunun üzerine aracın arka tarafında oturan diğer kadın araçtan indi. Reyhan Y. ile kadının tekme tokat birbirlerine girmesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Reyhan Y., karakolda araçta bulunan ve kendisine saldırdığı ileri süren iki kişiden şikayetçi oldu.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları, olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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