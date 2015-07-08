

Aydın Valiliği, dün Didim ilçesinde 2 ayrı olayda Kaçakları taşıyan 2 teknenin battığını, 1 kişinin öldüğünü 27 kişinin kurtarıldığını ve 18 kişinin de arandığını açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk olayın Didim'in 5 mil açığında dün saat 10.30'da meydana geldiği belirtildi.