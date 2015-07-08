İKİ KAÇAK TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ, 18 KAYIP
Aydın'ın Didim ilçesinde, kaçakları taşıyan 2 tekne battı 1 kişi öldü 18 kişi kayıp.
Aydın Valiliği, dün Didim ilçesinde 2 ayrı olayda Kaçakları taşıyan 2 teknenin battığını, 1 kişinin öldüğünü 27 kişinin kurtarıldığını ve 18 kişinin de arandığını açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk olayın Didim'in 5 mil açığında dün saat 10.30'da meydana geldiği belirtildi.
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