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iki kaçak teknesi battı: 1 ölü, 18 kayıp

İKİ KAÇAK TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ, 18 KAYIP

Aydın'ın Didim ilçesinde, kaçakları taşıyan 2 tekne battı 1 kişi öldü 18 kişi kayıp.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 09:18
Puan Ver : İki Kaçak Teknesi Battı: 1 Ölü, 18 Kayıp(7/10)8


Aydın Valiliği, dün Didim ilçesinde 2 ayrı olayda Kaçakları taşıyan 2 teknenin battığını, 1 kişinin öldüğünü 27 kişinin kurtarıldığını ve 18 kişinin de arandığını açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk olayın Didim'in 5 mil açığında dün saat 10.30'da meydana geldiği belirtildi.








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