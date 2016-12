Dargeçit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Dargeçit ilçesinde kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, aranan şahısların yakalanması, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ile barikatların kaldırılarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtildi.







Açıklamada, ilçede, bugün saat 07.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının ikinci bir duyuruya kadar sürdürüleceği kaydedildi.







DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI







Diyarbakır'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesinde meydana gelen olaylar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nca Sur içi bölgesinde kalan Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde, Yenişehir ilçesinde de Feritköşk ve Dicle mahallelerinde 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.







Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından önemli olduğu kaydedildi.