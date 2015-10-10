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iki ilde sokağa çıkma yasağı !

İKİ İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI !

Mardin'in o ilçeisnde bugün saat 07.00'den itibaren sokağa çıkmak yasak..

Tarih : 10 Ekim 2015, 09:52
Puan Ver : İki İlde Sokağa Çıkma Yasağı !(0/10)


Dargeçit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Dargeçit  ilçesinde kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların  hak ve özgürlüklerinin korunması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale  getirilmesi, aranan şahısların yakalanması, tuzaklanmış ve patlayıcı  yerleştirilmiş hendek ile barikatların kaldırılarak vatandaşların can ve mal  güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtildi.

 

Açıklamada, ilçede, bugün saat 07.00'den itibaren başlayan sokağa  çıkma yasağının ikinci bir duyuruya kadar sürdürüleceği kaydedildi.

 

DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

 

Diyarbakır'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde  bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

 

Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesinde meydana gelen olaylar  nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi  Kanunu'nca Sur içi bölgesinde kalan Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı,  Savaş, Cemal Yılmaz mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde, Yenişehir ilçesinde de  Feritköşk ve Dicle mahallelerinde 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan  edildiği bildirildi.

 

Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek yasağa uyulmasının  vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından önemli olduğu kaydedildi.



 








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