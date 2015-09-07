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iki ilde deprem

İKİ İLDE DEPREM

Elazığ ve Van sabaha karşı meydana gelen depremle sallandı.

Tarih : 07 Eylül 2015, 09:13
Puan Ver : İki İlde Deprem(8/10)9


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 03.37'de merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.  Yerin 13,5 kilometre derinliğin kaydedilen deprem Bingöl sınırında meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.5 merkez üssünü ise Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Zeynelli köyü olarak duyurdu.








Etiketler: İki  İlde  Deprem    haber

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