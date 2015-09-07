

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 03.37'de merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13,5 kilometre derinliğin kaydedilen deprem Bingöl sınırında meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.







Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.5 merkez üssünü ise Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Zeynelli köyü olarak duyurdu.