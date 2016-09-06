

Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının hafta içinde yaz ayları uzun yıllar ortalamalarının üzerine, 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.







AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da bugün 30-33 derece arasında beklenen hava sıcaklıklarının, hafta boyunca yükseleceği öngörülüyor.











Bursa ve bazı ilçelerinde bugün 31 derece olacak hava sıcaklığının, cuma günü 35 dereceye çıkarak, Temmuz (30,8) ve ağustos (31) ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık ortalamasının üzerinde olması bekleniyor.







Balıkesir'de ise 33'den 35 dereceye ulaşacak hava sıcaklığının, temmuz (31,2) ve ağustos (31,3 arası) ayı ortalamasının üzerinde oluşacağı tahmin ediliyor.







Çanakkale'de ise hava sıcaklıklarının, 30'dan 32 dereceye ve Yalova'da 30'dan 33 dereceye çıkması öngörülüyor.







Bu tahminlere göre, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, eylül ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık ortalamasının 8 derece üzerine kadar çıkacak.







Hafta sonunda Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 31, Kütahya ve Bilecik'te ise 33 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.