Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

İKİ İL İÇİN AŞIRI SICAKLIK UYARISI!


İKİ İL İÇİN AŞIRI SICAKLIK UYARISI!
Tarih : 06 Eylül 2016, 12:55
Puan Ver : İki İl İçin Aşırı Sıcaklık Uyarısı!(9/10)11


Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının hafta içinde yaz  ayları uzun yıllar ortalamalarının üzerine, 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin  ediliyor.

 

 AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre,  Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da bugün 30-33 derece arasında beklenen  hava sıcaklıklarının, hafta boyunca yükseleceği öngörülüyor.



 

 Bursa ve bazı ilçelerinde bugün 31 derece olacak hava sıcaklığının,  cuma günü 35 dereceye çıkarak, Temmuz (30,8) ve ağustos (31) ayı uzun yıllar en  yüksek sıcaklık ortalamasının üzerinde olması bekleniyor.

 

  Balıkesir'de ise 33'den 35 dereceye ulaşacak hava sıcaklığının, temmuz  (31,2) ve ağustos (31,3 arası) ayı ortalamasının üzerinde oluşacağı tahmin  ediliyor.

 

Çanakkale'de ise hava sıcaklıklarının, 30'dan 32 dereceye ve Yalova'da  30'dan 33 dereceye çıkması öngörülüyor.

 

 Bu tahminlere göre, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, eylül ayı uzun  yıllar en yüksek sıcaklık ortalamasının 8 derece üzerine kadar çıkacak.

 

Hafta sonunda Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 31, Kütahya ve  Bilecik'te ise 33 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.








Etiketler: İki  İl  İçin  Aşırı  Sıcaklık  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER