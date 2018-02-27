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İki HDP'li ismin vekilliği düşürüldü

İKİ HDP'Lİ İSMİN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Son Dakika! HDP Muş milletvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa milletvekili İbrahim Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü!

Tarih : 27 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : İki Hdp'li İsmin Vekilliği Düşürüldü(6/10)2

HDP Muş milletvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa milletvekili İbrahim Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü!

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Kaynak: haberinburada



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